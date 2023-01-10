Школьники Ставрополья пройдут святочный марафон

10 янв. 17:07

ЗАГ:

Ставропольский краевой Дом народного творчества пригласил культурно-досуговые учреждения края присоединиться к большому онлайн проекту – «Фольклорный зимний марафон «Святки ходят по дворам», который организован в рамках реализации Всероссийского проекта «Культурный норматив школьника». Проект продлится до 18 января.

Цель марафона – познакомить школьников с основами традиционной народной культуры России.

Для участия в марафоне необходимо выучить колядки (обрядовые песни, исполняемые в святочный период), подготовить костюм, затем исполнить колядку, сопровождая её обрядовыми действами или рассказом о традиции, сделать видеозапись и опубликовать её в своих социальных сетях с хештегом #ОнлайнКолядки26. Ссылки на ролики необходимо прислать на эл. почту okk26@mail.ru.