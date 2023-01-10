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Зимний театр Сочи закрыт на масштабную реконструкцию

Зимний театр Сочи закрыт на масштабную реконструкцию

Зимний театр Сочи закрылся на реконструкцию, запланированные мероприятия будут перенесены на друге площадки или отменены.

Первоначальный этап работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения включает инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания. Инженерный осмотр, проведенный 5 и 6 января, показал, что наличие внештатной ситуации. Было решено закрыть здание для обеспечения безопасности людей.

Второй этап - инструментальное обследование, уже стартовал. Вскоре будет сформирован план-график комплекса ремонтно-реставрационных работ Зимнего театра, а также определены сроки. К работам привлекут лучших проектировщиков и архитекторов России.

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