Зимний театр Сочи закрыт на масштабную реконструкцию

10 янв. 16:50

Зимний театр Сочи закрылся на реконструкцию, запланированные мероприятия будут перенесены на друге площадки или отменены.

Первоначальный этап работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения включает инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания. Инженерный осмотр, проведенный 5 и 6 января, показал, что наличие внештатной ситуации. Было решено закрыть здание для обеспечения безопасности людей.

Второй этап - инструментальное обследование, уже стартовал. Вскоре будет сформирован план-график комплекса ремонтно-реставрационных работ Зимнего театра, а также определены сроки. К работам привлекут лучших проектировщиков и архитекторов России.