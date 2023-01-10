Столтенберг уверен, что Турция "пустит" Швецию и Финляндию в НАТО

10 янв. 16:48

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Турция ратифицирует заявки Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам подписания декларации о сотрудничестве между блоком и Евросоюзом.

"Я уверен, что процесс вступления будет завершен, и все союзники по НАТО ратифицируют протоколы вступления в парламентах, это касается и Турции", - цитирует его ТАСС.

Столтенберг подчеркнул, что процедура вступления Швеции и Финляндии в альянс протекает "быстрее всего в истории" - как правило это занимает годы, на данный же момент уже 28 стран НАТО из 30 ратифицировали протоколы о вступлении Хельсинки и Стокгольма.