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Столтенберг уверен, что Турция "пустит" Швецию и Финляндию в НАТО

Столтенберг уверен, что Турция &quot;пустит&quot; Швецию и Финляндию в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Турция ратифицирует заявки Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам подписания декларации о сотрудничестве между блоком и Евросоюзом.

"Я уверен, что процесс вступления будет завершен, и все союзники по НАТО ратифицируют протоколы вступления в парламентах, это касается и Турции", - цитирует его ТАСС.

Столтенберг подчеркнул, что процедура вступления Швеции и Финляндии в альянс протекает "быстрее всего в истории" - как правило это занимает годы, на данный же момент уже 28 стран НАТО из 30 ратифицировали протоколы о вступлении Хельсинки и Стокгольма.

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