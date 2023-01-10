Банк "Кыргызстан" отказался от работы с российскими системами Contact и Unistream

10 янв. 16:42

С 10 января киргизский коммерческий банк «Кыргызстан» остановил работу с российскими платежными системами Contact и Unistream.

"Уважаемые клиенты, информируем Вас, что Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН прекращает работу с системами денежных переводов Contact и Unistream с 10 января 2023 года. Отправка и выплата переводов по данным системам денежных переводов будет недоступна", - говорится в сообщении кредитной организации.

Банк рекомендовал пользоваться переводами через мобильное приложение MBANK, подключенное к системе быстрых платежей (СБП) ЦБ РФ.