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Банк "Кыргызстан" отказался от работы с российскими системами Contact и Unistream

Банк &quot;Кыргызстан&quot; отказался от работы с российскими системами Contact и Unistream

С 10 января киргизский коммерческий банк «Кыргызстан» остановил работу с российскими платежными системами Contact и Unistream.

"Уважаемые клиенты, информируем Вас, что Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН прекращает работу с системами денежных переводов Contact и Unistream с 10 января 2023 года. Отправка и выплата переводов по данным системам денежных переводов будет недоступна", - говорится в сообщении кредитной организации.

Банк рекомендовал пользоваться переводами через мобильное приложение MBANK, подключенное к системе быстрых платежей (СБП) ЦБ РФ.

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