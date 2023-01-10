Самолеты будут чаще летать между Россией и Казахстаном

10 янв. 16:29

Россия и Казахстан взаимно увеличат частоту авиарейсов, такая договоренность была достигнута на встрече министра транспорта России Виталия Савельева с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром.

"Авиационным властям двух стран поручено в ближайшее время согласовать дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города России и Казахстана", - говорится в сообщении Минтранса РФ.

Чиновники рассмотрели ключевые направления сотрудничества в области автомобильного, железнодорожного и авиатранспорта, были озвучены ключевые задачи транспортных ведомств РФ и РК - это наращивание железнодорожных перевозок, расширение авиасообщения, увеличение двусторонних и транзитных автоперевозок.

"Отвечая на растущий спрос российского и казахстанского бизнеса на перевозки, стороны договорились способствовать увеличению объемов перевозок грузов и контейнеров в двустороннем и транзитном сообщении, развивать инфраструктуру железнодорожных пунктов пропуска", - добавили в министерстве.