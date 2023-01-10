Азербайджан продлевает отбор на участие в "Евровидении-2023"

10 янв. 16:28

Срок приема заявок на отбор исполнителя и песни, которые представят Азербайджан на международном конкурсе "Евровидение-2023" продлен до вечера 15 января, сообщает пресс-служба Общественной телерадиовещательной компании İTV.

Исполнители и композиторы до 22:00 15 января могут отправить свои песни и выступления на адрес song@eurovision.az. Отмечается, что демо-версии для конкурса должны быть полностью готовы (текст, исполнение, хронометраж) и соответствовать правилам "Евровидения".

"Евровидение-2023" состоится в Ливерпуле 9, 11 и 13 мая.

İTV является официальным вещателем конкурса песни "Евровидение" в Азербайджане.