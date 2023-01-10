Смертельное ДТП с участием трех грузовиков случилось на "ФАД Кавказ"

10 янв. 16:03

В Новокубанском районе Краснодарского края сегодня произошло ДТП с участие трех грузовых автомобилей, погиб один человек.

Авария случилась около 14.00 на автодороге "ФАД Кавказ". По предварительным данным, водитель грузовика "Даф" не выбрал безопасную дистанцию и врезался в грузовой "Вольво", который стоят на красном светофоре в попутном направлении. От удара "Вольво" по инерции продолжил движение и столкнулся со впереди стоящим КамАЗом.

"В результате ДТП погиб водитель автомобиля "Даф", водитель "Вольво" с травмами доставлен в больницу для обследования", - сообщила глава отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.