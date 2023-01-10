Иранская полиция будет бороться с неношением хиджаба

10 янв. 15:54

Полиция, подчиняясь распоряжению Генпрокуратуры, будет бороться с несоблюдением ношения хиджаба по всей стране, предупредил замгенпрокурора Исламской Республики по вопросам надзора за прокуратурами и судебными приставами Абдоссамад Хоррамабади.

"Несоблюдение хиджаба - публичное преступление, и сотрудники сил правопорядка обязаны… задерживать лиц, совершающих публичные преступления, и представлять их соответствующим судебным органам для осуществления наказания. Недавно по распоряжению генеральной прокуратуры Ирана полиции дан приказ решительно противостоять несоблюдению хиджаба по всей стране", - цитируют его иранские СМИ.

По словам чиновника, прокуратуры по всему Ирану получили приказ контролировать борьбу судебных приставов с неношением хиджаба, и требовать от судей приговаривать иранок без хиджаба не только к штрафу, но и к иным наказаниям.

По иранскому законодательству, основным наказанием для тех, кто не носит хиджаб, - это тюремное заключение на срок от десяти дней до двух месяцев. В то же время, тюремное заключение на срок менее трех месяцев может быть заменено иным дополнительным наказанием, кроме штрафа.