PFI Awards назвала сделкой года проект ветроэлектростанции в Узбекистане

10 янв. 15:44

Проект эмиратской компании Masdar по строительству ветряной электростанции в городе Зарафшане Навоийской области Узбекистана признан сделкой года в Центральной Азии по версии премии PFI (Project Finance International) Awards.

Премия ежегодно вручается за лучшие сделки проектного финансирования в Европе, США, Азии, Ближнем Востоке и Африке.

Мощность будущей ветроэлектростанции составит 500 МВт, она будет построена на условиях инвестиционного соглашения, заключенного между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и компанией Masdar, которая займется финансированием, проектированием и строительством станции, а затем будет эксплуатировать ее в течение 25 лет. Вложения в проект составят $600 млн.

Ветряная электростанция позволит экономить 545 млн кубометров газа в год, а также ежегодно сокращать выбросы углекислого газа на 1,1 млн тонн.