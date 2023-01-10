Карабахская армянка попросила азербайджанский паспорт

Представительница армянского населения Карабаха попросила помощи у азербайджанского военного эксперта, полковника в запасе Узеира Джафарова. Это произошло в ходе прямого эфира на YouTube.

По словам женщины, представившейся как Л.И., она родилась и выросла в Шуше, в октябре 2020 года она и ее родственники убежали в Ханкенди.

"Я и моя семья хотим получить азербайджанские паспорта. Где это можно сделать в Ханкенди?" - спросила женщина во время передачи Джафарова на онлайн-ТВ.

Военный эксперт посоветовал ей обратиться на действующую горячую линию, причем подчеркнул, что анонимность звонящих гарантирована.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" эксперт дискуссионного клуба "Валдай", директор Центра стратегических исследований при президенте Азербайджана Фархад Мамедов, азербайджанское государство полностью готово к паспортизации армянского населения. "Это естественная и неизбежная часть процесса реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество. О ней заявлено на самом высоком уровне, на уровне президента Ильхама Алиева, и соответствующие структуры уже должны быть готовы к этому процессу", - сказал он.

По оценке эксперта, в этом году стоит ожидать роста числа обращений карабахских армян за азербайджанским гражданством. "В особенности после нынешнего кризиса на Лачинской дороге, я думаю, всем и в первую очередь армянскому населению Карабаха стало ясно, что Азербайджан не собирается ждать мирного договора с Арменией. Он предпринимает действия, чтобы продемонстрировать всему миру и в особенности армянам Карабаха, что территория, на которой они живут, является территорией Азербайджанской Республики", - сообщил Фархад Мамедов.

"Азербайджан показывает, что будет активно действовать в самые кратчайшие сроки, чтобы на этой территории работали законы и функционировали государственные структуры Азербайджанской Республики. Те иллюзии и надежды, которые еще как-то тлели у Армении и диаспоры, отравляя сознание армян Карабаха, полностью безосновательны. Поэтому с точки зрения прагматики, если у людей есть желание продолжать жить на этой земле, им требуется регламентировать проживание, а в первую очередь это означает принять гражданство Азербайджанской Республики", - заключил директор ЦСИ.