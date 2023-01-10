Секретарь армянского Совбеза провел встречу с группой техоценки ЕС

10 янв. 14:48

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и представители группы технической оценки Евросоюза во главе с Марчином Видрой обсудили вопросы развертывания и область деятельности новой гражданской миссии, рассказали в пресс-службе Совбеза РА.

Армянский чиновник приветствовал визит группы в Армению, дал высокую оценку работы евромиссии, полномочия которой истекли 19 декабря.

Кроме того, Григорян снова подтвердил готовность Еревана содействовать новой гражданской миссии ЕС, пишет Sputnik Армения.

Ранее сегодня представители европейской группы техоценки провели переговоры с главами МИД Армении Араратом Мирзояном и Минобороны Суреном Папикяном.