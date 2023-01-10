В Азербайджане начались съемки мистического сериала "Совершенно секретно"

10 янв. 14:38

Азербайджанское Телевидение (AzTV) снимает мистический сериал "Совершенно секретно" о девочке, обладающей сверхспособностями.

В центре сюжета 12-летняя Дениз Аббасова, девочка слышит голоса духов и видит будущее во сне. Однажды пропав, Дениз нашлась спустя 30 лет, оставшись все той же 12-летней девочкой. Использовать сверхспособности Дениз решаются официальные структуры, девочка будет помогать предотвращать возможные преступления.

Сериал будет транслироваться по AzTV. Трейлер уже идет в эфире телеканала.