Хачатур Абовян – человек, изменивший армянскую литературу

Основоположник нового литературного армянского языка прожил всего 38 лет, но оставил значительный в истории армянской литературы. Расследования по делу об исчезновении писателя и педагога не проводилось. Известно лишь, что утром 14 апреля 1848 года перед отъездом в Тифлис он вышел из дома и не вернулся. По одной из версий, он был убит на почве супружеской ревности. По другой – человека, чьи литературные взгляды будоражили умы армянской интеллигенции, ликвидировали агенты тайной полиции.

Хачатур Абовян родился 15 октября 1809 года в селе Канакер недалеко от Еревана. Род Абовянов считался одним из старинных и наиболее знатных, но ко времени рождения Хачатура семья уже заметно обеднела. Когда мальчику было десять лет, отец отвез его в Эчмиадзин учиться на священника. Ему с легкостью давались и арифметика, и родной, и иностранные языки, поэтому через пять лет духовный наставник Абовяна рекомендовал его родителям отвезти мальчика в Тифлис в престижную армянскую школу Нерсисяна. В 1826 году Абовяну рекомендовали учиться в Венеции, но отъезд не состоялся – к тому времени Закавказье погрузилось в хаос Русско-персидской войны 1826-1828 годов, а покинуть пределы региона во время войны было равносильно предательству.

Вернувшись из Тифлиса на родину, Абовян участвовал в оказании гуманитарной помощи разоренным войной армянским поселениям и работал в должности переводчика-секретаря католикоса Епрема. Должность эта была не самой интересной, тем более что Хачатур уже не думал о церковной карьере, но давала возможность общаться с интересными людьми, путешественниками и дипломатами, среди которых были Александр Грибоедов и ректор Императорского Дерптского (Тартуского) университета Иоганн Якоб Фридрих Паррот. Последний в 1829 году собирался совершить восхождение на Большой Арарат (один из конусов вулканического массива на территории современной Турции, - прим. ред.), и католикос Епрем не придумал ничего лучше, чем отправить вместе с ученым своего секретаря-переводчика. Через год, по возвращении в Дерпт, Паррот отправил командующему отдельным Кавказским корпусом генерал-фельдмаршалу Паскевичу письмо с просьбой разрешить Хачатуру Абовяну продолжить обучение в его университете.

Там Абовян проучился шесть лет, а вернувшись в Армению, развил активную деятельность, предложив открыть школы нового типа. Светский характер обучения, пропагандируемый Абовяном, предполагал создание при школах мастерских, чтобы выпускники могли сразу получать профессию. Не найдя отклика у церковных иерархов, Абовян открыл частную школу для подготовки учителей народных школ, пытаясь добиться всеобщей грамотности. Он полагал, что письменная речь, которая основывалась на церковно-армянском языке, морально устарела. Действительно, она сильно отличалась от языка, на котором говорили светские люди.

Владеющий 11 языками Абовян был убежден, что слепое следование языковым канонам традиционной армянской письменности усложняет изучение родной речи, игнорирует особенности многочисленных армянских диалектов. На новом литературном языке он начал работу над своим главным произведением – историческим романом "Раны Армении" (1841), в котором подробно отразил события минувшей войны и личные воспоминания. Опубликованный в 1858 году роман имел ошеломительный успех, поскольку был написан на разговорном ереванском диалекте. По сути, Абовян провел реформу армянской литературы, сделав ее доступной.

Пытаясь как можно больше узнать об армянском языке, Хачатур Абовян много путешествовал. Будучи пионером национальной этнографии, Абовян фактически стал первым, кто начал вскрывать богатые пласты армянской культуры, ориентируясь в своих исследованиях на диалектические особенности разных областей. Он также успел составить первый в Армении сборник арифметических задач, учебник по грамматике и перевести на армянский множество зарубежных книг.