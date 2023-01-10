Российский бюджет-2022 показал почти рекордный дефицит

10 янв. 14:11

Дефицит российского бюджета в прошлом году составил 3,35 трлн рублей, следует из оперативных данных министерства финансов РФ.

Это один из крупнейших в истории страны показателей, более серьезный дефицит был только в 2020 году, когда разразилась пандемия коронавируса, - 4,1 трлн рублей, пишет РБК.

Покрыть дефицит удалось за счет госзаимствований и Фонда национального благосостояния. В числе основных источников дохода для бюджета были налоги "Газпрома", который выплатил повышенный НДПИ.

В текущем году бюджет России также будет дефицитным.