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Российский бюджет-2022 показал почти рекордный дефицит

Российский бюджет-2022 показал почти рекордный дефицит

Дефицит российского бюджета в прошлом году составил 3,35 трлн рублей, следует из оперативных данных министерства финансов РФ.

Это один из крупнейших в истории страны показателей, более серьезный дефицит был только в 2020 году, когда разразилась пандемия коронавируса, - 4,1 трлн рублей, пишет РБК.

Покрыть дефицит удалось за счет госзаимствований и Фонда национального благосостояния. В числе основных источников дохода для бюджета были налоги "Газпрома", который выплатил повышенный НДПИ.

В текущем году бюджет России также будет дефицитным.

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