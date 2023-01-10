Калиматов собрал несколько министерств в одно здание в Магасе

10 янв. 13:59

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов организовал переезд нескольких министерств в одно здание в Магасе, об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

"Сразу четыре министерства и одно ведомство переедут в здание Ингушского государственного университета", - говорится в заявлении.

Цель нововведения - повысить эффективность работы госслужащих и снизить расходы казны.

Сменят место работы Минэкономразвития, Минпромторг, Минавтодор, Минтруд и Коммолодежи Ингушетии.

Калиматов пояснил, что ранее эти ведомства платили на своих местах аренду из регионального бюджета, новое же здание было передано ранее в безвозмездное пользование ИнгГУ и почти не использовалось.

"В связи с этим принято решение об объединении. Тут плюс для людей и в логистике, так как эти ведомства будут находиться ближе друг к другу, а также это сократит местные расходы, и мы сможем направить их на другие цели", - подчеркнул глава региона.

По его словам, это лишь первый проект по переезду, успешно доведенный до конца. Сэкономленные средства будут направлены на решение социальных задач.