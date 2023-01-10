Инфекционист: "омикрон" "кракен" не ухудшит эпидситуацию в России

10 янв. 14:03

Резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в России из-за нового варианта омикрон-штамма коронавируса "кракен" не стоит, считает врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, пишет Агентство городских новостей "Москва".

"Кракен" стал причиной недавнего подъема заболеваемости коронавирусом в США и Европе. По данным Роспотребнадзора в России пока не зафиксировано случаев заражения этим подвидом.

"Все штаммы "омикрона" объединяются двумя общими особенностями. Они более заразны по сравнению с предыдущими вариантами "альфа", "бета", "гамма", "дельта". И они вызывают относительно более легкую форму болезни. Поэтому никакого основания говорить о том, что эти новые подлинии вызовут значительное ухудшение эпидемиологической ситуации, на данный момент не существует. Бояться нам абсолютно нечего", - заявил инфекционист.

Вознесенский рекомендовал россиянам не забывать вакцинироваться и ревакцинироваться, особенно это касается лиц из групп риска.