В Северной Осетии запретили дроны

10 янв. 13:51

Жителям и гостям Северной Осетии запретили использовать дроны, говорится в указе главы республики Сергея Меняйло.

Данное право сохранилось только за органами власти федерального, республиканского и местного уровня, организациями топливно-энергетического комплекса и организациями, выполняющими государственный оборонный заказ.

Указ действителен с 29 декабря 2022 года. За его исполнением будут следить полиция, Южное межрегиональное управление Росавиации и комитет по транспорту Северной Осетии.

Запрет связан с режимом базовой готовности в регионе. Ранее такой запрет приняли на Кубани и в Ростовской области.