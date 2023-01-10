Азербайджан поднялся в рейтинге паспортов мира

10 янв. 13:41

Международная консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала ежегодный индекс паспортов, в этом году Азербайджан занимает 76-е место, в 2022 году страна была на две строчки рейтинга ниже.

Граждане Азербайджана могут посещать без визы 70 стран.

Первое место занимает Япония - 193 безвизовых направления, следом идут Сингапур и Южная Корея, на третьем месте - Германия и Испания. Израиль на 25-м месте - 159 направлений, Украина на 36-м (144 страны), Россия на 49-м (118), Грузия замыкает топ-50 (116). На 52-м месте разместилась Турция, на 68-м - Беларусь, на 70-м - Казахстан, на 79-м - Армения, на 81-м - Кыргызстан, на 84-м - Таджикистан, на 85-м - Узбекистан, на 99-м - Иран. Замыкает рейтинг Афганистан, граждане этой страны могут безвизово посетить лишь 27 стран мира.

Индекс паспортов публикуется с 2006 года компанией Henley & Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта.