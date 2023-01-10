ОДКБ отреагировала на демарш Армении по учениям миротворцев

10 янв. 13:35

Учения с участием миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности, которые должны были пройти в этом году в Армении, могут быть устроены в других государствах, такое сообщение распространила пресс-служба Объединенного штаба (ОШ) ОДКБ.

В нем подтверждается получение информации от Минобороны Армении о нецелесообразности проведения в текущем году в Армении учений с миротворческими силами ОДКБ.

В штабе отметили, что идет работа над предложениями о проведении учений в других странах ОДКБ. Будет уточнен также План совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на этот год.

Напомним, первого января Минобороны России сообщило о проведении миротворческих учений ОДКБ "Нерушимое братство-2023" в этом году в Армении. Сегодня на пресс-конференции премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван не считает их целесообразными и что Минобороны Армении уже уведомило об этом Объединенный штаб ОДКБ.