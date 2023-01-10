Кремль: отказ Еревана от учений ОДКБ будет проясняться

10 янв. 13:33

Слова армянского премьера Никола Пашиняна об отказе в 2023 году от учений с миротворческими силами ОДКБ будут прояснять, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее объединенный штаб ОДКБ получил информацию от Минобороны Армении о нецелесообразности в текущем году учения с миротворческими силами ОДКБ, прорабатывается возможность учения на территории других стран.

"Это достаточно новое заявление от премьер-министра Армении. Я думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, будут прояснять детали позиции Армении. В любом случае Армения - это наш очень близкий союзник. Мы будет продолжать диалог. Включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными", - цитирует его РИА Новости.