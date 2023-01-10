За сквернословие в Казахстане будут штрафовать жестче

10 янв. 13:13

Штраф за ненормативную лексику в общественных местах Казахстана повысят в 4 раза, сообщил замначальника управления Комитета административной полиций МВД Азамат Куримбаев.

"В новой редакции КоАП мелким хулиганством будет считаться нецензурная брань в общественных местах, оскорбления и приставание к физическим лицам, осквернение зданий, сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц", - цитирует его "АиФ-Казахстан".

Он напомнил, что в настоящее время за мелкое хулиганство суд штрафует 5 МРП (17 250 тенге или арест до 15 суток). В новой редакции, по его словам, штраф составит 20 МРП - 69 тыс тенге или арест от 5 до 30 суток.