Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку в новогодние праздники

10 янв. 13:19

В первую неделю января основную часть иностранцев, приехавших отдохнуть на Шри-Ланке, составили россияне.

Всего в начале января Шри-Ланку посетили 20 875 иностранных туристов. "Доля туристов из России стала самой высокой среди иностранцев, прибывших на отдых на Шри-Ланку с 1 по 7 января, и составила 28%", - сообщает Управление по развитию туризма островного государства, пишет местная газета Daily Mirror.

Также 11% туристов составили граждане Индии, 7% - англичане. Среди отдыхавших на Шри-Ланке с 1 по 7 января также были граждане Австралии, Германии и США.