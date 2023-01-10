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Министр обороны Армении и евронаблюдатели провели переговоры в Ереване

Министр обороны Армении и евронаблюдатели провели переговоры в Ереване

Глава Минобороны Армении Сурен Папикян сегодня обсудил с представителями группы технической оценки Евросоюза во главе с Марчином Видрой акцию протеста азербайджанских активистов на Лачинской дороге, такое сообщение распространила пресс-служба оборонного ведомства Армении.

Армянский министр высоко оценил роль наблюдателей в установлении стабильности в регионе, а также заверил, что Минобороны готово предоставить поддержку новой миссии.

На встрече были рассмотрены и результаты работы первой миссии евронаблюдателей в Армении.

Напомним, ранее представители группы технической оценки ЕС провели переговоры с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

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