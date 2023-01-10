В ночном пожаре в Новокубанске сгорела часть архива ФСИН

10 янв. 13:00

Минувшей ночью горел филиал Федеральной службы исполнения наказаний по Новокубанскому району Кубани, - сообщили в краевом МЧС.

Диспетчер Новокубанского пожарно-спасательного гарнизона узнал о пожаре в 04:16. Горело одноэтажное здание на улице Кооперативная, 93. Пожарные прибыли через 12 минут и зафиксировали возгорание, к 4:27 пожар был потушен, передает портал Юга.ру.

Пресс-служба ФСИН по Краснодарскому краю подтвердила пожар в своем здании в Новокубанске, не уточняя подробности, а вот Telegram-канал Shot сегоднязаявил о площади пожара в 20 кв м, отметив, что "в здании не было ни видеонаблюдения, ни сигнализации", а основной версией причины пожара назвал поджог, отметив: в огне сгорели почти 800 дел бывших заключенных.

Позже прокуратура Краснодарского края сообщила, что на место выезжал прокурор Новокубанского района. Сейчас идет подсчет утраченных дел, предварительно их от 300 до 500. "Все дела архивные, производства по ним окончены", - добавили в прокуратуре.

Сотрудники краевой прокуратуры завели дело об уничтожении имущества общеопасным способом, - сообщил Telegram-канал прокуратуры Кубани.