Сети "Вкусно – и точка" в Казахстане не будет

10 янв. 12:54

Казахстан не собирается заменять сеть фастфуда под управлением ТОО "Food Solutions KZ" McDonald's на российскую "Вкусно - и точка", заявил гендиректор Food Solutions KZ Асет Машанов.

"Вкусно и точка"- это российская сеть, у нас она не может так называться, если она не станет российской сетью. Что это будет российская сеть - мы этот вопрос не рассматриваем", - цитирует его "Интерфакс".

Он подчеркнул, что в настоящее время ведется поиск нового названия казахстанской сети ресторанов, оставшихся без бренда McDonald's.

"Наша задача сейчас - возобновить работу ресторанов под новым брендом. Возможно, сейчас без бренда, позже - под новым брендом. Потому что мы обеспечиваем порядка 2 тыс рабочих мест. Мы и дальше выплачиваем все зарплаты, условия выполняем. Необходимо возобновить работы, чтобы все это продолжилось. Основная задача эта", - отметил Машанов.

Гендиректор добавил, что в дальнейшем будет проводиться развитие местных поставщиков.

"Приведет ли оно к возврату бренда я сейчас говорить не могу, потому что я на своем уровне это не решаю. Возможно, если они убедятся, что условия соответствуют, возможно, какие-то геополитические вопросы будут решены, мы не исключаем такой вариант, но решать за них мы не можем", - заключил он.