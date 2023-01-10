Пашинян увидел в России военную угрозу для Армении

Армянский премьер Никол Пашинян в ходе пресс-конференции заявил, что военное присутствие России угрожает Армении.

"Военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность последней, но и наоборот, создает угрозы для республики", - цитирует его Sputnik Армения.

По словам главы правительства республики, в настоящее время Москва и Ереван обсуждают роль и значение военного присутствия России на территории Армении.

Ранее возле 102-й российской военной базы в Гюмри прошел антироссийский митинг. Собравшиеся призывали к выводу базы ВС РФ. Организатором выступило политическое движение "Национальный демократический полюс". Как заявил член совета движения Ваге Гаспарян, "Мы покажем всему миру, что Армения была оккупирована российскими войсками в лице 102-й базы".

Необходимо отметить, что ради подобной фразы о военной угрозе Армении со стороны России Николу Пашиняну пришлось нагромоздить довольно объемную гору выдумок. Прежде всего он сочинил, что знает, о чем Азербайджан ведет диалог с западными странами – с теми странами, с которыми находится в постоянном контакте сам Пашинян: якобы Баку ждет, что Москва поддержит будущую агрессию Еревана против него. А уже из этого он вывел, что военное присутствие России в Армении раздражает Азербайджан, что и превращает российские войска в угрозу армянской безопасности.

Как подчеркнул старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, вся эта конструкция из лжи и логических ошибок была построена только для озвучивания абсурдного заявления о российской военной угрозе Армении. "Для начала стоит развеять словесные построения Никола Пашиняна. У Азербайджана нет никаких опасений, что Россия будто бы может поддержать будущую агрессию Армении. Азербайджан, в отличие от Армении, является надежным, предсказуемым и выгодным союзником России, и у Москвы попросту не может быть ни малейших мотивов поддерживать Ереван в чем бы то ни было, кроме урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Армения со своей стороны старается изо всех сил от России отдалиться. Потому вступление к скандальной фразе Пашиняна представляет собой образцовый нонсенс", - сказал он.

"Далее, из слов армянского премьера выходит, что он хотел бы закрыть 102-ю военную базу в Гюмри и вывести из Армении российские войска, чтобы "умиротворить" Азербайджан. Однако у Еревана все еще отсутствуют планы по достижению мира с Баку. Если бы они были, Армения не блокировала бы работу что комиссии по делимитации, что комиссии по открытию коммуникаций, что дипломатов, готовящих текст мирного договора. Российская военная база в Гюмри никакого отношения к армяно-азербайджанскому диалогу и урегулированию не имеет, в отличие от вывода армянских НВФ из Карабаха, создания Зангезурского коридора и заключения де-юре мира между двумя странами – всего того, чему Ереван активно (или пассивно, тут как посмотреть) противостоит. Следовательно, Пашинян приплетает Азербайджан просто потому, что не смог придумать лжи лучше", - обратил внимание Андрей Петров.

"На самом деле слова "военное присутствие России в Армении создает угрозы для республики" обращены ко все тем же западным странам, которые сейчас, по мнению Еревана, в недостаточной степени поддерживают его реваншистские планы на новую войну против Баку. Россия не то что не будет помогать Армении воевать с Азербайджаном, а приложит все усилия, чтобы новой войны не допустить. Поэтому Николу Пашиняну требуется избавиться от российского военного присутствия и заменить россиян солдатами и офицерами НАТО, с наибольшей вероятностью – французскими. Если смоделировать такой сценарий, то окажется, что именно он уложится в сегодняшние выдумки армянского премьера: военное присутствие Франции поощрит Армению к войне с Азербайджаном и тем самым создаст республике угрозу. Возможно, что именно так Пашинян и сочинял свою речь: расписал объективный прогноз и механически заменил Францию на Россию. Получилось абсурдно, зато громко", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".