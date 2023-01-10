Международный Центр Низами Гянджеви проведет X Глобальный Бакинский форум в марте

10 янв. 12:37

Международный центр Низами Гянджеви в марте организует X Глобальный Бакинский форум, об этом сообщается на его странице в социальной сети.

Тема мероприятия - "Мир сегодня: вызовы и надежды". Форум пройдет 9-11 марта в Баку.

Напомним, Международный центр Низами Гянджеви ежегодно проводит Глобальный Бакинский форум, ставший одним из главных мероприятий в Восточной Европе, на Южном Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Выдающиеся лидеры и эксперты в ходе мероприятия могут обсудить пути преодоления самых серьезных мировых проблем.