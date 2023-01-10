Соцопрос: место работы не нравится 70% жителей Кубани

10 янв. 12:36

Сменить работу в наступившем 2023 году намерены 69% жителей Краснодарского края, - говорится в исследовании, проведенном крупнейшей платформой онлайн-рекрутинга в России.

Не собираются менять свое место работы лишь 7 % опрошенных. Чаще других сменить место работы собираются сотрудники службы безопасности (79%), добычи сырья (75%), транспорта и логистики (72%), - передает "АиФ-Юг".

Меньше всех думают о новом работодателе сотрудники банковской отрасли (58%), а вот 55% жителей региона собираются сменить не только место работы, но и сферу деятельности.

Так, 18% готовы заняться IT-индустрией, а 8% - продажами.

В прошедшем году место службы сменили 37% жителей края, однако лишь 29% из них признали, что новое место работы лучше предыдущего, а 31% считают, что прогадали.