В Роспотребнадзоре сообщили, что ужесточения ограничений из-за гриппа не планируется

10 янв. 12:26

В России не планируют расширять меры для ограничения роста заболеваемости гриппом, заверила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Уже все, что планировалось перед началом эпидемии гриппа, оно все рекомендовано, все введено в действие, поэтому больше уже расширять их на данный момент не планируется", - сказала Пшеничная в эфире телеканала "Россия-24".

Она напомнила, что действует рекомендация по переводу на дистанционное обучение школьников, если более 20% учеников класса отсутствуют на занятиях по болезни. Также в медучреждениях необходимо соблюдать масочный режим. Рекомендуется носить маски непривитым лицам в общественных местах, в том числе в общественном транспорте и супермаркетах.