РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Пашинян прокомментировал отмену запрета на авиаперевозки грузов из Турции

Пашинян прокомментировал отмену запрета на авиаперевозки грузов из Турции

Решение Анкары отменить запрет на грузоперевозки по воздуху в Армению может дать толчок переговорам между странами, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на пресс-конференции.

Ранее, 6 января, пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян сообщил, что Турция проинформировала Армению о снятии запрета на прямые авиаперевозки грузов.

Глава армянского правительства указал, что этот шаг со стороны Турции можно приветствовать, причем важно не только продолжать переговоры, но и выходить на конкретные шаги, которые ускорили бы нормализацию отношений между Арменией и Турцией.

Пашинян выразил надежду, что в результате переговоров армяно-турецкая сухопутная граница между откроется для граждан третьих стран и держателей дипломатических паспортов.

Премьер обратил особое внимание на то, что эти достижения важны не только для двусторонних отношений Еревана и Анкары, но для обеспечения международных логистических цепочек - после открытия путей сообщения регион становится намного привлекательным и значимым.

"Если мы хотим превратить Армению в развитую и безопасную страну, мы должны изменить качество отношений в регионе. Здесь мы видели больше опасений, чем возможностей (понятно, почему). Но, возможно, пришло время посмотреть на это под другим углом", - цитирует Пашиняна Sputnik Армения.

Комментируя матчи по футболу между сборными Армении и Турции в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года, он пояснил, что проведение встречи лидеров стран в рамках этих игр зависит от текущего положения и политической воли сторон, а также указал на роль использования для урегулирования отношений положительных возможностей.

1625 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version