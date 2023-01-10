Пашинян прокомментировал отмену запрета на авиаперевозки грузов из Турции

10 янв. 12:13

Решение Анкары отменить запрет на грузоперевозки по воздуху в Армению может дать толчок переговорам между странами, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на пресс-конференции.

Ранее, 6 января, пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян сообщил, что Турция проинформировала Армению о снятии запрета на прямые авиаперевозки грузов.

Глава армянского правительства указал, что этот шаг со стороны Турции можно приветствовать, причем важно не только продолжать переговоры, но и выходить на конкретные шаги, которые ускорили бы нормализацию отношений между Арменией и Турцией.

Пашинян выразил надежду, что в результате переговоров армяно-турецкая сухопутная граница между откроется для граждан третьих стран и держателей дипломатических паспортов.

Премьер обратил особое внимание на то, что эти достижения важны не только для двусторонних отношений Еревана и Анкары, но для обеспечения международных логистических цепочек - после открытия путей сообщения регион становится намного привлекательным и значимым.

"Если мы хотим превратить Армению в развитую и безопасную страну, мы должны изменить качество отношений в регионе. Здесь мы видели больше опасений, чем возможностей (понятно, почему). Но, возможно, пришло время посмотреть на это под другим углом", - цитирует Пашиняна Sputnik Армения.

Комментируя матчи по футболу между сборными Армении и Турции в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года, он пояснил, что проведение встречи лидеров стран в рамках этих игр зависит от текущего положения и политической воли сторон, а также указал на роль использования для урегулирования отношений положительных возможностей.