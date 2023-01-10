Казахстанцы назвали компании, в которых хотели бы работать

10 янв. 12:12

Рейтинг привлекательных работодателей составлен в Казахстане, лидером, как и год назад, стала нефтяная компания «Тенгизшевройл» (ТШО), пишет Finprom.kz.

В рамках исследования были изучены 150 крупнейших компаний в стране. Топ-3 самых привлекательных работодателей в Казахстане выглядит так: «Тенгизшевройл», «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» и Air Astana.

Больше всего жителей Казахстана привлекает работа в отраслях нефти и газа, металлургии, горнорудной промышленности, транспорта и логистики, телекоммуникаций, торговле (мода и красота).

Согласно исследованию от ANCOR, половина казахстанцев сообщают, что не стали бы работать в компании с плохой репутацией даже при более высокой зарплате, а 90% опрошенных считают, что соответствие личных ценностей культуре компании является ключевым фактором их удовлетворенности работой.