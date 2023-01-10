Три миллиона россиян выбрали для отдыха турецкую Анталью

10 янв. 12:06

Россияне стали лидерами по турпотоку в турецкую Анталью в 2022 году, - сообщает АТОР.

За год курорты провинции посетили почти 13,5 млн зарубежных путешественников. Наибольшее количество прибытий зафиксировано из России - 3,03 млн. На втором месте - Германия, третье место досталось Великобритании, - рассказал председатель рабочей группы по туризму городского совета Реджеп Явуз, отмечает сайт АТОР.

И тем не менее, провинции не удалось достигнуть доковидных показателей - в 2019 году здесь провели отпуск 15,6 млн иностранцев, в том числе 5,58 млн россиян.