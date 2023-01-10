РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Три миллиона россиян выбрали для отдыха турецкую Анталью

Три миллиона россиян выбрали для отдыха турецкую Анталью

Россияне стали лидерами по турпотоку в турецкую Анталью в 2022 году, - сообщает АТОР.

За год курорты провинции посетили почти 13,5 млн зарубежных путешественников. Наибольшее количество прибытий зафиксировано из России - 3,03 млн. На втором месте - Германия, третье место досталось Великобритании, - рассказал председатель рабочей группы по туризму городского совета Реджеп Явуз, отмечает сайт АТОР.

И тем не менее, провинции не удалось достигнуть доковидных показателей - в 2019 году здесь провели отпуск 15,6 млн иностранцев, в том числе 5,58 млн россиян.

1510 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version