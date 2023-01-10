Узбекистанцам рекомендовали воздержаться от поездок в Казахстан в ближайшие дни

10 янв. 11:46

В ближайшие три дня жителям Узбекистана лучше воздержаться от поездок в Казахстан или по территории страны на автотранспорте, такая просьба опубликована Генконсульством республики в Алматы.

Рекомендация связано с ухудшением погоды в Казахстане, в нескольких регионах республики объявлено штормовое предупреждение. Бушует метель, на дорогах плохая видимость и гололед, закрыты десятки трасс. Под влиянием северного антициклона находятся Мангистауская, Жетысуская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Карагандинская, Туркестанская, Костанайская, Алматинская области.

На большей части Казахстана в ближайшие дни сохранятся сильные морозы, на востоке республики может похолодать до минус 43. В горных районах до конца рабочей недели ожидается выпадение обильного снега.