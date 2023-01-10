Из СМИ Узбекистана может пропасть реклама лекарств

10 янв. 11:46

Узбекистан может ввести жесткие ограничения на рекламу лекарств – с таким обращением к властям выступило общенациональное движение "Юксалиш".

Причина в том, что жители страны зачастую консультируются о том, какое лекарство принять в той или иной ситуации, не с врачом, а с провизором аптеки. При этом доступность препаратов, продаваемых без рецепта врача, создает риск неправильного употребления медицинских препаратов, - передает Sputnik Узбекистан.

Исследования, проведенные в разных странах мира, показывают, что в среднем побочные действия от приема лекарств наблюдаются у 10-20% госпитализированных больных. В развивающихся странах этот показатель в два раза выше.

Движение предлагает запретить прямую рекламу лекарственных препаратов в СМИ, усилить ответственность за нарушение законодательства о рекламе лекарственных средств вплоть до уголовной, а также усилить ответственность производителей, импортеров лекарственных препаратов и сертифицирующих органов.