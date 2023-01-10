РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Из СМИ Узбекистана может пропасть реклама лекарств

Из СМИ Узбекистана может пропасть реклама лекарств

Узбекистан может ввести жесткие ограничения на рекламу лекарств – с таким обращением к властям выступило общенациональное движение "Юксалиш".

Причина в том, что жители страны зачастую консультируются о том, какое лекарство принять в той или иной ситуации, не с врачом, а с провизором аптеки. При этом доступность препаратов, продаваемых без рецепта врача, создает риск неправильного употребления медицинских препаратов, - передает Sputnik Узбекистан.

Исследования, проведенные в разных странах мира, показывают, что в среднем побочные действия от приема лекарств наблюдаются у 10-20% госпитализированных больных. В развивающихся странах этот показатель в два раза выше.

Движение предлагает запретить прямую рекламу лекарственных препаратов в СМИ, усилить ответственность за нарушение законодательства о рекламе лекарственных средств вплоть до уголовной, а также усилить ответственность производителей, импортеров лекарственных препаратов и сертифицирующих органов.

760 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version