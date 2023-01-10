Армения отказалась принимать учения ОДКБ

10 янв. 11:36

Ереван не считает целесообразным проводить учения ОДКБ в Армении в этом году, заявил премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции.

По его словам, по этому поводу возникло некоторое недоразумение: на самом деле, министр обороны Армении уже проинформировал Объединенный штаб ОДКБ, что армянская сторона не считает целесообразной организацию учений в этом году.

Соответственно, учения не состоятся, подчеркнул Пашинян.

Напомним, ранее Минобороны России сообщило, что миротворческие учения ОДКБ "Нерушимое братство-2023" будут проведены в этом году в Армении.