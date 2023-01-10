Запуск египетского лоукостера Air Sphinx отложен

10 янв. 11:29

В Египте на неопределенный срок отложили запуск лоукостера Air Sphinx, информирует АТОР.

Авиакомпания Air Sphinx должна была приступить к выполнению рейсы из международного аэропорта Сфинкс около Каира этой зимой.

"Усилия будут сосредоточены на поддержке существующей Air Cairo, которая уже летает из аэропорта Сфинкс по нескольким внутренним направлениям (Шарм-эш-Шейх, Хургада, Луксор и Асуан), а с декабря - и в Саудовскую Аравию", - отмечается в сообщении.

Вместо запуска нового лоукостера власти Египта предложат "экономические стимулы для международных перевозчиков для запуска рейсов в Сфинкс", рассказал министр гражданской авиации Египта генерал-лейтенант Мухаммад Аббас.