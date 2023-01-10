COVID-19 заразились еще 3 032 россиянина

10 янв. 11:24

За минувшие сутки в России выявлено еще 3 032 новых случая заражения коронавирусом, - сообщили сегодня в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В Москве новых случая 1123, в Санкт-Петербурге - 304, в Подмосковье - 42. В Краснодарском крае - 35, в Ставропольском крае - 12, в Крыму - 20, в Дагестане - 2, в Кабардино-Балкарии - 4, в Адыгее - 4, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 2, в Северной Осетии - 0, в Ингушетии - 1.

Общее число инфицированных в России достигло 21 832 768.

Выздоровели за сутки 5 062 человека, с начала пандемии - 21 253 611.

Умерло за сутки 47 заболевших, за все время - 394 168.