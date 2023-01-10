Минэнерго Дагестана возглавил Марат Шихалиев

10 янв. 11:24

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал сегодняшнюю отставку министра энергетики и тарифов Ризвана Мурадова.

"Решение о его освобождении принято в интересах повышения эффективности работы республиканского правительства", - сказал Меликов на совещании по вопросам развития экономики республики, добавив, что деятельность Минэнерго Дагестана под руководством Ризвана Мурадова была результативной, передает "АиФ-Дагестан".

Исполняющим обязанности министра энергетики и тарифов Дагестана был назначен Марат Шихалиев, - сообщили в пресс-службе главы республики.

Ранее Шихалиев работал в различных организациях в сфере энергетики и тарифов, в последние годы был заместителем директора по экономике и финансам ООО "Газпром газораспределение Дагестан".