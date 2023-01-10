РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Международные резервы Грузии поднялись до рекордного уровня

Международные резервы Грузии поднялись до рекордного уровня

Международные резервы Национального банка Грузии на 31 декабря прошлого года выросли до исторического максимума, об этом сообщается на сайте регулятора.

Объем их составил более $4 млрд.

Предыдущий рекорд был установлен 30 ноября минувшего года - свыше $4,6 млрд.

Уточняется, что за ноябрь международные резервы увеличились на почти $264 млн. Аналитики полагают, что они растут благодаря валютным операциям правительства и банковского сектора. Возможно, играет роль и покупка Национальным банком валюты.

1085 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version