Международные резервы Грузии поднялись до рекордного уровня

10 янв. 11:21

Международные резервы Национального банка Грузии на 31 декабря прошлого года выросли до исторического максимума, об этом сообщается на сайте регулятора.

Объем их составил более $4 млрд.

Предыдущий рекорд был установлен 30 ноября минувшего года - свыше $4,6 млрд.

Уточняется, что за ноябрь международные резервы увеличились на почти $264 млн. Аналитики полагают, что они растут благодаря валютным операциям правительства и банковского сектора. Возможно, играет роль и покупка Национальным банком валюты.