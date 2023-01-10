Парламент Грузии выйдет на работу в феврале

10 янв. 11:15

Грузинский парламент официально возобновит работу 7 февраля открытием весенней сессии.

Депутатам предстоит принять решения относительно рекомендаций от Еврокомиссии. Парламент должен выбрать народного защитника, процесс отбора которого в законодательном органе уже провалился в 2022 году, партии не смогли выбрать кандидата.

В рамках сессии парламент также ждет заключения Венецианской комиссии по законопроекту о "деолигархизации", который в прошлом году "Грузинская мечта" направила для рекомендаций.

Помимо рекомендаций ЕК, парламентеры обсудят отчеты госведомств, в том числе премьера, Службы госбезопасности, Нацбанка, Службы государственного аудита, а также Народного защитника.

В ходе весенней сессии политические партии получат право использовать формат интерпелляции, а также заслушать членов кабинета министров в формате министерского часа, и дать оценку их работе.