Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех

10 янв. 11:06

Дорожные власти возобновили движение по Военно-Грузинской дороге для всех видов транспорта, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств... разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в обоих направлениях с 10:45 мск 10 января 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Ранее на участке дороги Владикавказ - Ларс из-за ухудшения погодных условий было запрещено движение большегрузных автомобилей, у пункта пропуска "Верхний Ларс" открытия дороги ожидали более 600 большегрузов.