Что происходит на Лачинской дороге на 30-й день акции экоактивистов

10 янв. 11:01

На дороге Ханкенди-Лачин 30-й день продолжается мирная акция азербайджанских активистов, выступающих против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана. Акция продолжается несмотря на ухудшение погоды и по-прежнему не мешает проезду транспорта по дороге.

Во вторник по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже семь автомобилей. Утром через территорию проведения мирной акции проехали два автомобиля, принадлежащие Международному комитету Красного Креста (МККК), они двигались из Ханкенди в направлении Лачина. Затем были созданы условия для проезда машины снабжения российских миротворцев и кареты скорой помощи. Позже был осуществлен проезд еще нескольких автомобилей РМК из Ханкенди в направлении Лачина.

Таким образом, за утро по Лачинской дороге беспрепятственно проехали семь автомобилей, из них четыре принадлежат МККК.