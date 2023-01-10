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ДТП на трассе "Каспий" в Калмыкии стало фатальным для четырех человек

ДТП на трассе &quot;Каспий&quot; в Калмыкии стало фатальным для четырех человек

Сегодня утром на 95 км федеральной автодороги Р-22 "Каспий" в Калмыкии произошло ДТП с четырьмя погибшими, - сообщает МВД РФ по региону.

"10 января примерно в 7:45 в районе села Малые Дербеты 22-летний житель Татарстана за рулем Mercedes GLS не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся со стоящим на обочине грузовым DAF. От полученных травм на месте происшествия скончались водитель и три пассажира Mercedes", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

По факту ДТП проводится проверка, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

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