ДТП на трассе "Каспий" в Калмыкии стало фатальным для четырех человек

10 янв. 10:31

Сегодня утром на 95 км федеральной автодороги Р-22 "Каспий" в Калмыкии произошло ДТП с четырьмя погибшими, - сообщает МВД РФ по региону.

"10 января примерно в 7:45 в районе села Малые Дербеты 22-летний житель Татарстана за рулем Mercedes GLS не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся со стоящим на обочине грузовым DAF. От полученных травм на месте происшествия скончались водитель и три пассажира Mercedes", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

По факту ДТП проводится проверка, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.