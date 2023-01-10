Астана примет сессию Европейского регионального комитета ВОЗ

10 янв. 10:29

В Астане в октябре этого года состоится 73-я сессия Европейского регионального комитета ВОЗ, сообщила министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният.

"В 2023 году ключевым аспектом сотрудничества станет продвижение Декларации Астаны по первичной медико-санитарной помощи на уровне Генеральной Ассамблеи ООН. Ввиду достигнутых договоренностей с руководством ВОЗ принято решение о проведении 73-ей сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в Казахстане 24-26 октября 2023 года в Астане", - заявила глава Минздрава на коллегии ведомства.

Предстоящая сессия будет приурочена к празднованию 75-летнего юбилея ВОЗ, 45-летия принятия Алматинской декларации и 5-летия принятия Декларации Астаны по первичной медико-санитарной помощи.