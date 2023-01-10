В Казахстане спасли туристку, на которую в ущелье сошла лавина

10 янв. 10:10

В горном ущелье Алмарасан (Проходное) сотрудники МЧС Казахстана спасли туристку, на которую сошла лавина. Женщина совершала одиночный поход.

Туристка 1983 года рождения, отправилась в одиночный поход в горы, на поляну Терра 7 января. Завершая поход и спускаясь к машине, она потеряла телефон и трекинговые палочки. Затем на туристку, спускавшуюся с горы, сошла небольшая лавина. Женщину сбило с ног и унесло в сторону реки Проходная.

Спасатели получили вызов о пропавшей в ущелье Алмарасан туристке 9 января около 17:00. На место на двух автомобилях выдвинулась оперативная группа в составе 11 спасателей личного состава, в том числе одного кинологического расчета.

Поиски женщины длились всю ночь на каменистых и заснеженных горах. Участие в поисках также приняли «Служба спасения» и волонтерские организации «Доброспас» и «Лидер». Обнаружить пострадавшую удалось около 04.00. Туристке оказали необходимую помощь и транспортировали ее к ущелью, где передали бригаде ЦМК.