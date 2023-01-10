В Грузии берут на контроль зарплаты медработников

10 янв. 10:11

Власти Грузии расширяют полномочия Службы инспекции труда: с текущего 2023 года сотрудники ведомства, наряду с другими вопросами, будут изучать и вопрос минимальной зарплаты медсестер и врачей, - сообщается на странице инспекции труда в соцсети.

Решением правительства Грузии определена минимальная зарплата для медработников: для врачей она составляет 7 лари в час(около $2,60), а для медсестер – 4,4 лари (около $1,65). Это минимальная граница допустимой зарплаты, а не фиксированная, - передает Sputnik Грузия.

Теперь все грузинские клиники, включенные в программу всеобщего здравоохранения, будут обязаны назначать зарплату по той минимальной границе, которую установил Минздрав.

Инспекторы будут строго реагировать на любое недобросовестное действие работодателей, защищая права всех трудоустроенных в соответствии с законом.