Дочь экс-президента Ирана приговорена к пяти годам тюрьмы

10 янв. 9:57

В Иране к пяти годам лишения свободы приговорили дочь бывшего президента страны Али Акбера Хашими Рафсаджани Фаизу Хашими.

Ранее активистку уже задерживала полиция "за пропагандистскую деятельность против системы и оскорбление святынь", писало иранское информационное агентство ISNA. В сентябре иранское агентство "Фарс" сообщало, что Хашими была арестована за участие в беспорядках и призывах людей к участию в акции.

Фаиза Хашими известна в Иране как политик-реформист, активный борец за права женщин, преподаватель в вузе. В 2021 году она символически выдвинула свою кандидатуру на президентских выборах, поскольку "женщины имеют право быть кандидатами на выборах".