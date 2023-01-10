Стали известны подробности переговоров спикеров азербайджанского, турецкого и иранского парламентов в Анталье

10 янв. 9:51

Азербайджан, Турция и Иран должны объединить усилия для установления регионального и глобального мира, заявил председатель парламента Турции Мустафа Шентоп на трехсторонней встрече с азербайджанской и иранским коллегами - Сахибой Гафаровой и Мохаммадом Багером Галибафом - в Анталье.

По его словам, именно такой подход, по мнению Анкары, поможет решить проблемы на Южном Кавказе на основе взаимного диалога и сотрудничества.

"Наша позиция по нормализации отношений в регионе состоит в том, чтобы обеспечить невмешательство со стороны третьих сил. Для этого целесообразнее избегать шагов, которые могут создать дополнительную напряженность и недоверие. Если мы не сможем этого добиться, очередная историческая возможность будет упущена", - обратил внимание турецкий политик.

Говоря об азербайджано-армянском урегулировании, он указал, что Турция поддерживает Азербайджан, напомнил о запуске нормализации отношений с Арменией.

Сахиба Гафарова и Мохаммад Багер Галибаф также поддержали продолжение переговоров в трехстороннем формате, следующую встречу решено организовать в Баку или Тегеране.