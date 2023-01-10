СМИ: общепит Казахстана подорожал на 20%

10 янв. 9:50

Услуги ресторанов, кафе и аналогичных заведений общественного питания Казахстана выросли на 20,6%, - пишет Ranking.kz.

Дороже всего походы в рестораны и кафе обходятся жителям Жетысуской области: здесь годовой рост составил 44,4%. Повысились цены и на услуги организаций общественного питания и в целом по стране: по итогам прошлого года рост составил 23,4%, - передает Sputnik Казахстан .

В годовой динамике наибольший рост цен был зарегистрирован в той же Жетысуской области: сразу на 44,7%. Заметно выросли также цены в Шымкенте (на 40,3%) и в столице (на 38,5%). Наименьший рост цен наблюдался в Павлодарской области: всего на 6,2% за год.

Также по стране подорожала аренда ресторанов - на 8,9%, столовых - на 0,9% и кафе - на 3,4% за год, - отмечается в исследовании.