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В Намангане появился курорт с уникальной снежной горкой

В Намангане появился курорт с уникальной снежной горкой

В Узбекистане появился новый зимний курорт со снежной горкой высотой 230 метров.

Зона отдыха Qorsaroy расположилась в Папском районе Наманганской области на высоте 1700 метров над уровнем моря. Снег на территории лежит с декабря по март.

Прокатиться на горке можно, используя специальные подушки безопасности. Также на курорте работает подвесная дорога протяженностью 430 метров, и есть возможность спуститься с горы в огромном прозрачном шаре (зорбинг).

В будущем на зимнем курорте появится кемпинг для семейного отдыха, строительство шале уже началось.

Кроме того вскоре рядом с Qorsaroy будет создана еще одна зона отдыха площадью 5 га.

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