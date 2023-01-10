В Намангане появился курорт с уникальной снежной горкой

10 янв. 9:32

В Узбекистане появился новый зимний курорт со снежной горкой высотой 230 метров.

Зона отдыха Qorsaroy расположилась в Папском районе Наманганской области на высоте 1700 метров над уровнем моря. Снег на территории лежит с декабря по март.

Прокатиться на горке можно, используя специальные подушки безопасности. Также на курорте работает подвесная дорога протяженностью 430 метров, и есть возможность спуститься с горы в огромном прозрачном шаре (зорбинг).

В будущем на зимнем курорте появится кемпинг для семейного отдыха, строительство шале уже началось.

Кроме того вскоре рядом с Qorsaroy будет создана еще одна зона отдыха площадью 5 га.